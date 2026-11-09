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БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КЫРГЫЗСТАНОМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ


12:00 10.11.2026

Заместитель премьер-министра Александр Терехов провел встречу с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Эрлистом Акунбековым, сообщает пресс-служба Правительства.

Беларусь намерена расширять сотрудничество с Кыргызской Республикой по всему спектру двусторонних отношений. При этом центральное место в совместной повестке закономерно занимает экономика.

Существенным преимуществом является участие обеих стран в Евразийском экономическом союзе. Единое экономическое пространство открывает возможности для свободного обращения товаров, исключает таможенные барьеры во взаимной торговле, обеспечивает применение согласованных технических, санитарных и иных требований. Общая задача - сделать так, чтобы преимущества интеграции находили более заметное отражение в реальных объемах и структуре товарооборота.

В последние годы торговые показатели между Беларусью и Кыргызстаном демонстрируют положительную динамику. При этом речь идет не только о количественном увеличении взаимных поставок. Постепенно расширяется и сам перечень товаров, что говорит о появлении новых возможностей для предприятий двух стран.

Особое значение придается проведению первого Форума регионов Беларуси и Кыргызстана. Это важное событие для развития белорусско-кыргызских отношений, которое позволит вывести межрегиональное сотрудничество на более системный уровень.
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