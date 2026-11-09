Техника «АМКОДОР» представлена на Международной строительной неделе БРИКС в Казани, сообщает Telegram-канал Минпрома.

Крупный отраслевой форум стартовал сегодня, 10 ноября 2026г., в международном выставочном центре «Казань Экспо». В рамках масштабного мероприятия открылась специализированная выставка строительных материалов и технологий «Стройка», которая продлится до 13 ноября.

На этой престижной площадке белорусский машиностроительный холдинг развернул широкую экспозицию своей передовой техники. Посетители и эксперты могут ознакомиться с малогабаритной машиной AMKODOR VU8, универсальным погрузчиком АМКОДОР 342С4-07 и погрузчиком с бортовым поворотом AMKODOR WS120. Кроме того, особое место в презентации занимает лесозаготовительный комплекс, в состав которого вошли современный харвестер AMKODOR FH3061 и маневренный форвардер AMKODOR FF1461.

Демонстрация столь разнообразного модельного ряда призвана не только укрепить авторитет бренда, но и решить важные стратегические задачи предприятия. Участие в Международной строительной неделе открывает для отечественного флагмана дополнительные возможности по продвижению белорусской техники на внешние рынки, содействует расширению сети деловых контактов, а также дает мощный импульс развитию долгосрочного промышленного сотрудничества.