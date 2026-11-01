Белорусская универсальная товарная биржа выразила готовность принять активное участие в развитии электронной торговой платформы в рамках Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж (АТБ). Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в ходе Общего собрания АТБ, которое прошло в офисе Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (Петербургская Биржа) в Москве, сообщает пресс-служба БУТБ.

«Мы полностью поддерживанием инициативу о создании межбиржевой цифровой платформы, которая обеспечит общедоступность информации о спросе и предложении товаров, позволяя продавцам и покупателем из разных стран находить друг друга для совершения трансграничных биржевых сделок. Безусловно, реализация этого проекта будет сопряжена с определенными сложностями, но мы готовы их преодолевать совместно с другими членами ассоциации. Главное — как можно скорее перейти от слов к реальным действиям», — подчеркнул Александр Осмоловский.

По итогам Общего собрания АТБ утвержден новый состав Совета ассоциации и учрежден ряд профильных комитетов: по развитию бизнеса, международному сотрудничеству, инфраструктуре и технической совместимости, а также арбитражу. Руководителем арбитражного комитета АТБ избран председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Кроме того, в члены АТБ принята новая организация — Национальная товарная биржа (НТБ), с которой БУТБ подписала соглашение о сотрудничестве. Таким образом, в настоящее время в ассоциацию входят 9 биржевых площадок из 7 стран.

Планируется, что следующее Общее собрание АТБ состоится в первом квартале 2027 г. в Каире. Принимающей стороной выступит Товарная биржа Египта (Egyptian Mercantile Exchange, EMX).

АТБ создана в 2026 г. в целях развития взаимодействия между торговыми площадками стран БРИКС+, ЕАЭС+ и ШОС, устранения торговых барьеров и реализации проектов по формированию справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары.