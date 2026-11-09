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МАЗ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПРОМКООПЕРАЦИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
13:42 09.11.2026
На Минском автомобильном заводе прошла встреча под руководством министра промышленности Беларуси Андрея Кузнецова и замминистра промышленности и торговли России Альберта Каримова, посвященная актуальным вопросам белорусско-российской промышленной кооперации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, в ходе переговоров при участии генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерия Иванковича стороны обсудили рыночную конъюнктуру, ход реализации текущих проектов, а также исполнение ранее достигнутых договоренностей в рамках подписанных соглашений.
Важной частью программы стала презентация седельного тягача, созданного в рамках кооперационного сотрудничества МАЗа и КАМАЗа. Машина получила высокую оценку участников встречи. Также была представлена концепция ее продвижения на 2027 год.
По итогам обсуждения определены дальнейшие шаги по развитию проекта и укреплению взаимодействия между предприятиями. Сотрудничество, направленное на развитие совместных промышленных инициатив, пользуется поддержкой профильных министерств обеих стран.
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