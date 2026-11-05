Министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович провел встречу с послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым.

Как сообщает пресс-служба трудового ведомства, в ходе переговоров стороны подчеркнули, что благодаря лидерам двух государств дружественные отношения между Минском и Ташкентом вышли на уровень стратегического партнерства. Это, в свою очередь, дало мощный импульс для углубления взаимодействия в социально-трудовой сфере.

Прочную основу для системного сотрудничества уже заложили ранее подписанные документы. Среди них — межправительственное соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана в Беларуси, а также профильные ведомственные меморандумы в области труда, занятости и социальной защиты. В связи с этим ключевым вектором нынешней встречи стала практическая реализация достигнутых договоренностей.

Особое внимание участники уделили конкретным шагам по организации временной трудовой деятельности узбекистанцев на белорусских предприятиях. Кроме того, стороны обсудили расширение партнерских связей и установление контактов с новыми коллегами из Узбекистана по линии Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра.

Логическим продолжением двусторонней повестки дня стали вопросы координации действий на международной арене. Собеседники детально рассмотрели взаимодействие и согласование позиций на ключевых мировых площадках, включая Международную организацию труда (МОТ).

По итогам встречи стороны подтвердили полную готовность к совместной работе по всем приоритетным направлениям и договорились поддерживать тесные рабочие контакты для оперативного решения текущих задач.