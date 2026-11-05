ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ С ЛАОСОМ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ


10:31 06.11.2026

Беларусь готова поставлять в Лаос широкую линейку промышленной продукции, а также заинтересована в поставках риса, хлопка, фруктов и кофе из этой страны. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом, передает пресс-служба Правительства.

"В торгово-экономической сфере нам еще предстоит приложить максимум усилий по совместным проектам, которые позволили бы нам реализовать весь потенциал и спектр уже выработанных направлений взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Лаоса. Уверен, что подписанное в сентябре этого года базовое соглашение в области экспортного кредитования позволит перейти к конкретным проектам, которые можно было бы реализовать в ближайшее время. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку промышленной продукции, произведенной предприятиями Беларуси, а также обсуждать другие формы двустороннего сотрудничества. В свою очередь заинтересованы в поставках из Лаоса в Беларусь риса, хлопка, фруктов, кофе", - сказал Виктор Каранкевич.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что страны имеют тесные партнерские отношения и поддерживают друг друга на международных площадках. "Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных организаций. Убежден, что сегодняшняя встреча позволит в предметном ключе обсудить широкий спектр вопросов нашего взаимовыгодного сотрудничества. Ваш визит и сегодняшние переговоры весьма актуальны, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года. Очень важно, что и наши контакты на правительственном уровне уже приобрели устойчивый и регулярный характер. И в определенной степени их уже можно назвать традиционными. Эту хорошую традицию предлагается в дальнейшем сохранять", - добавил вице-премьер.

По поручению президента уже три года подряд реализуется знаковый гуманитарный проект по оздоровлению лаосских детей в Беларуси. На базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" в этом году прошли оздоровление более 20 детей из Лаоса.

Тхонгсаван Фомвихан в свою очередь отметил: "Для Беларуси и Лаоса нет закрытых тем и нет закрытых точек для сотрудничества. Мы высоко ценим надежные отношения между Беларусью и Лаосом. Отсчитываем начало дипломатических отношений с 1994 года, но дружба наших стран сложилась задолго до этого. У нас складывались прекрасные отношения еще со времен Советского Союза. Мы высоко ценим ту поддержку и помощь, которую Беларусь всегда оказывала нашей стране".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2026
валюта курс
EUR 3.3599
USD 2.9915
RUB 3.6535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3581 +0.0078
USD 2.9915 +0.0109
RUB 3.6535 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3440 3.3440
USD 2.9810 2.9850
RUB 3.4708 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1215
EUR/RUB 92.0500 95.5500
USD/RUB 82.1000 85.9744
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте