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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТА В ШАНХАЕ
11:12 05.11.2026
Беларусь развернет масштабную национальную экспозицию на IX Китайской международной выставке импорта, которая начала свою работу сегодня в Шанхае и продлится до 10 ноября, сообщает пресс-служба Минпрома.
Наша страна продемонстрирует на этом крупном международном форуме свой промышленный потенциал. В состав белорусской делегации вошли ведущие флагманы отечественного машиностроения и микроэлектроники системы Министерства промышленности. Среди участников — такие крупнейшие предприятия, как БМЗ, «Планар», МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Интеграл», «БЕЛДЖИ» и БЕЛАЗ.
Для наглядной презентации производственных возможностей традиционные рекламные материалы дополнили детализированными макетами техники. В частности, посетители выставки смогут изучить конструкции современных зерноуборочного и кормоуборочного комбайнов от холдинга «Гомсельмаш».
Особый акцент в экспозиции сделан на интерактивные технологии в сфере легкового автомобилестроения. На стенде продемонстрируют макет завода «БЕЛДЖИ», благодаря которому гости форума смогут совершить виртуальную прогулку по цехам предприятия и с помощью цифрового интерактива самостоятельно «собрать» собственный электромобиль. Такое масштабное представление ключевых отраслей направлено на расширение сотрудничества и укрепление позиций белорусских брендов на международной арене.
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