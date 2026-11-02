Представители Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) приняли участие во встрече с делегацией Министерства промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем начальника европейского отдела департамента развития международных рынков и многосторонней торговой политики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, в рамках мероприятия проведена презентация возможностей БУТБ для вьетнамских предприятий промышленного сектора, прибывших в Минск в составе бизнес-миссии. Основной акцент сделан на преимуществах заключения трансграничных экспортных и импортных сделок с использованием механизма биржевых торгов.

«Мы видим значительный потенциал для развития сотрудничества с Вьетнамом в биржевой сфере и готовы предложить вьетнамским партнерам удобные и эффективные инструменты для выхода на белорусский рынок. В настоящее время через биржу во Вьетнам уже поставляется сухое обезжиренное молоко, тогда как вьетнамские товаропроизводители свою продукцию на нашей платформе пока не реализуют. Поэтому в дальнейшем рассчитываем на расширение товарной номенклатуры и рост объемов биржевых сделок в обоих направлениях — из Беларуси во Вьетнам и наоборот», — отметил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный.

После презентации биржевой площадки состоялись индивидуальные переговоры с представителями вьетнамского бизнеса. В результате достигнуты договоренности о размещении в торговой системе БУТБ заявок на продажу зернового кофе. Кроме того, планируется проработать вопрос участия вьетнамских компаний в биржевых торгах промышленными и потребительскими товарами.