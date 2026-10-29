Площадку Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) планируется использовать как один из инструментов активизации взаимодействия Беларуси и Калужской области в сфере промышленной кооперации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, приоритетное внимание будет уделяться сегменту малого и среднего бизнеса, которому БУТБ не только предоставит свою цифровую инфраструктуру для организации сбытовой деятельности за рубежом, но и обеспечит дополнительный канал закупок сырья и материалов для производственных целей.

Договоренность о развитии сотрудничества в таком взаимовыгодном формате достигнута между БУТБ и Торгово-промышленной палатой Калужской области на полях XIII Межрегионального кооперационного форума «Производственная кооперация и импортозамещение», состоявшегося 29 октября в Калуге. Организатором мероприятия выступила региональная ТПП.

«Сегодня на биржевых торгах представлены 43 компании и индивидуальных предпринимателя из Калужской области. Это плюс 6 новых участников торгов с начала года. При этом по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза увеличилась сумма биржевых сделок. В частности, основной объем белорусского экспорта пришелся на лесопродукцию, в то время как калужские товаропроизводители реализовывали через биржу промышленное оборудование и текстиль», — рассказал ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Константин Чапковский в ходе презентации биржевых инструментов деловым кругам Калужской области.

По мнению эксперта БУТБ, полноценно раскрыть все возможности биржевого механизма позволит максимальная диверсификация товарной структуры биржевых сделок между белорусскими и калужскими субъектами хозяйствования.

«Безусловно, положительным моментом считаю выход на биржу калужских поставщиков продукции промышленного назначения. Это чрезвычайно широкая категория товаров, торговля которой в равной степени учитывает интересы Беларуси и Калужской области, оптимизируя цепочки поставок и способствуя установлению прочных деловых контактов на уровне отдельных предприятий и целых отраслей», — отметил ведущий специалист управления ВЭД БУТБ.

В настоящее время на резидентов Российской Федерации приходится 58% всей суммы внешнеторговых биржевых сделок по направлению «Промышленные и потребительские товары». Наряду с российскими участниками в пятерку самых активных продавцов и покупателей данных товаров на БУТБ входят Китай, Индия, Турция и Таджикистан.