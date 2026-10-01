Министерстве жилищно-коммунального хозяйства состоялась расширенная встреча с делегацией Исламской Республики Иран под руководством министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадия Трубило, передает Telegram-канал МЖКХ.

В центре внимания - современные решения для коммунальной инфраструктуры. Стороны обсудили вопросы водоснабжения и водоотведения, модернизации очистных сооружений, а также возможности применения энергоэффективных технологий.

Белорусская сторона представила опыт проектирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства: от систем водоснабжения и теплоснабжения до комплексов сортировки и переработки отходов.

Отдельное внимание уделили перспективам взаимодействия белорусских проектных организаций и иранских компаний. В качестве одного из возможных дальнейших шагов обозначен обмен информацией о компетенциях и реализованных проектах.

Беларусь заинтересована в развитии профессиональных контактов и обмене опытом, которые могут стать основой для новых совместных инициатив.