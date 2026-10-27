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БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ ПОВЫСЯТ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ


11:47 28.10.2026

Сотрудничество Беларуси и Монголии в сфере биржевой торговли планируется вывести на качественно новый уровень за счет более глубокой проработки товарных направлений, по которым между резидентами двух стран уже заключаются биржевые сделки. В приоритете также дальнейшая диверсификации структуры взаимного товарооборота — как в сегменте продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук, выступая на Белорусско-Монгольском бизнес-форуме, организованном по случаю визита в Минск официальной монгольской делегации во главе с президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом, передает пресс-служба биржевой площадки

«Биржевая торговля Беларуси и Монголии развивается с 2024 г., когда через биржу на монгольский рынок были реализованы первые партии белорусского сахара. На сегодняшний день основу биржевого товарооборота двух стран составляет экспорт сухого обезжиренного и цельного молока из Беларуси. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года закупки этой продукции монгольскими участниками торгов выросли в 5 раз в стоимостном выражении. Для поддержания такой высокой положительной динамики в долгосрочном периоде крайне важно не только поступательно увеличивать объемы сделок, но и расширять ассортимент товаров, которыми белорусские и монгольские предприятия торгуют через биржу. В частности, белорусский экспорт целесообразно „усилить“ такими позициями, как пиломатериалы, рапсовое масло, льняное волокно и кормовые добавки. В свою очередь монгольские производители могли бы поставлять в Беларусь шерстяное и кашемировое волокно и плавиковый шпат. Спрос на эти товары подтверждается регулярным размещением заявок на их покупку в торговой системе биржи», — отметил Ярослав Ковальчук.

Принимая во внимание особенности транспортно-логистического обеспечения и расчетов по биржевым сделкам с компаниями из Монголии, привлекать новых участников торгов из этой страны БУТБ намерена при поддержке биржевого брокера, отвечающего за монгольское направление. Это позволит предоставлять монгольским компаниям комплексную услугу по выходу на биржевой рынок Беларуси.

Сейчас на бирже аккредитованы 7 резидентов Монголии — преимущественно покупатели молочной продукции и сахара.
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