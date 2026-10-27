Беларусь развивает научно-техническое сотрудничество более чем с 50 странами мира. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий на конференции выдающихся ученых Глобального Юга, сообщает Telegram-канал ГКНТ.

В частности, он отметил взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества: «Осуществляется взаимодействие в рамках соглашения между правительствами государств – членов ШОС о научно-техническом сотрудничестве. Проводится отбор проектов для совместной реализации. В Минске открыт проектный офис Китайского центра трансфера технологий государств — членов ШОС».

В рамках этого же многовекторного диалога ключевое значение приобретает двусторонний белорусско-китайский трек, о котором председатель ГКНТ рассказал отдельно: «Особо хочу подчеркнуть, что между Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики налажена системная работа по развитию белорусско-китайского взаимодействия. В 2026 году осуществляются три флагманских проекта, объявлен конкурс белорусско-китайских флагманских проектов на 2027–2030 годы по направлениям интеллектуализации машиностроения, новых материалов, лазерных и плазменных технологий, биомедицины и космической отрасли, а также планируется поддержать до 30 совместных научно-технических проектов на 2027–2029 годы».

Резюмируя масштабные планы по расширению внешних связей, руководитель ведомства подчеркнул неизменную открытость страны к международному диалогу: «Республика Беларусь открыта к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, кто разделяет ценности мира, равноправия и совместного развития».