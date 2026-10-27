По данным интернет-портала «Своё Фермерство», BELARUS 132Н производства Сморгонского агрегатного завода вошел в топ-6 самых популярных в России мини-тракторов по итогам 2026 года, сообщает «Трактор.бел».

На сайте представлены шесть моделей, чаще всего встречающихся в российских личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах, которые можно купить в России новыми, с полным пакетом документов и заводской гарантией. Модель BELARUS 132Н, на равных конкурирующая с техникой, значительно опережающей ее по мощности, позиционируется как самая доступная в шестерке лидеров. На портале отмечают: именно на белорусский мини-трактор проще всего приобрести запчасти, что важно для дальнейшего обслуживания.

«BELARUS 132Н имеет общую нумерацию деталей с мини-трактором BELARUS 082 и частично с мотоблоками МТЗ. Шестерни, валы, диски сцепления, ремкомплекты шарнирной рамы продаются на маркетплейсах, оригинальные узлы — у дилеров МТЗ», — указывается в материале портала.

«Своё Фермерство» — цифровая экосистема для предприятий АПК, разработанная одним из российских банков. На портале собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, позволяющие автоматизировать сельскохозяйственные процессы.

К слову, именно мини-тракторами BELARUS 132Н Федерация профсоюзов Беларуси в этом году награждала лучших хлеборобов страны во время проведения областных фестивалей-ярмарок тружеников села «Дажынкi».

BELARUS 132Н — универсальная многофункциональная машина, способная на небольших земельных участках выполнять широкий спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ, таких как пахота легких почв, боронование и культивация, междурядная обработка картофеля и свеклы, внесение минеральных удобрений, покос трав, уборка улиц и территорий от мусора и снега, засыпка ям и траншей. Мини-трактор может транспортировать грузы, а также применяться для различных работ с использованием стационарных агрегатов и установок с приводом от ВОМ, например, деревообрабатывающих агрегатов, насосов.