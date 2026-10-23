Внешнеторговая палата Урумчи намерена оказывать содействие в информировании китайского бизнеса о возможностях использования биржевого механизма в торговле с Беларусью и участвовать в привлечении на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) новых компаний из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (СУАР). Об этом заявила председатель палаты г-жа Ян Хунмэй в ходе посещения центрального офиса БУТБ в составе делегации деловых кругов СУАР, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

По мнению Ян Хунмэй, партнерство с белорусской биржевой платформой принесет практическую пользу предприятиям Урумчи и региона в целом, которые хотели бы импортировать белорусские товары или реализовывать свою продукцию в Беларуси.

«Мы видим большой потенциал развития сотрудничества в области биржевой торговли и готовы подписать соответствующее соглашение, которое станет отправной точкой для дальнейшей совместной работы по расширению присутствия китайского бизнеса на биржевом рынке Беларуси», — подчеркнула Ян Хунмэй.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук поддержал инициативу китайской стороны и предложил три ключевых направления взаимодействия, которые поспособствуют популяризации биржевых инструментов среди представителей бизнес-сообщества СУАР и обеспечат устойчивый рост биржевого товарооборота.

«Прежде всего, мы предоставим подробную информацию о бирже на китайском языке для целевой рассылки предприятиям СУАР, заинтересованным в выходе на белорусский рынок. Во-вторых, мы будем признательны за помощь в организации онлайн-мероприятий по биржевой тематике для компаний из различных отраслей экономики СУАР. Наконец, в-третьих, биржа может стать маркетинговым инструментом для экспортеров и импортеров из СУАР, в индивидуальном порядке отрабатывая каждую заявку на покупку или продажу, чтобы сконцентрировать на торгах максимально широкий пул белорусских предприятий. По опыту взаимодействия с другими странами Азии именно такой комплексный подход дает наилучшие результаты», — подчеркнул Ярослав Ковальчук.

На сегодняшний день Китай входи в тройку крупнейших покупателей белорусских товаров на БУТБ, занимая второе место после России. По итогам 9 месяцев 2026 г. биржевой экспорт в Поднебесную вырос на 15%. При этом доля сельхозпродукции в структуре экспортных сделок увеличилась с 12% в январе-сентябре 2025 г. до 40% в аналогичном периоде 2026 г. Особенно востребованы в текущем году такие позиции, как льняное волокно, мясопродукты, пушно-меховое сырье, сухое молоко и сухая молочная сыворотка.