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БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН РАСШИРЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО В МЕДИЦИНЕ И ОБРАЗОВАНИИ


09:26 22.10.2026

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана - председателем Комитета семьи и женщин Дилнозахон Каттахоновой, сообщает пресс-служба Правительства.

В ходе состоявшихся переговоров заместитель премьер-министра рассказала о возможностях отечественной медицины в области детской онкологии. Централизованная система оказания медицинской помощи детям в Беларуси полностью закрывает потребности страны в лечении всех видов онкологических и гематологических заболеваний, врожденных иммунодефицитов у детей.

В РПНЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии (ведущем профильном учреждении страны) применяются передовые высокотехнологичные методы лечения – трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, малоинвазивные и органосохраняющие хирургические методы лечения, CAR-T-терапия и использование ДНК-вакцин.

Стороны также обсудили возможности объединения научного и производственного потенциала для реализации совместных проектов в сфере производства лекарств и медицинских изделий. Наталья Петкевич подчеркнула готовность Беларуси делиться передовыми технологиями и научными разработками. По словам Заместителя Премьер-министра, максимальный практический эффект возможен при условии паритетного обмена компетенциями и двустороннего вклада.

Вице-премьер также отметила, что в Беларуси полноценно реализуется принцип инклюзии в образовании. Выстроена и эффективно действует система образования для детей с особенностями психофизического развития. Практически все такие дети обучаются либо в условиях интеграции в обычных учреждениях образования (более 75%), либо в специальных детских садах и школах, либо в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

В Беларуси созданы и постоянно совершенствуются специальные условия для обеспечения доступности образования детям с особыми потребностями. В этом году для детей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития разработан отечественный тренажер - комплекс для сенсорной интеграции, которым оснащены 24 центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
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