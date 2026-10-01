Белорусская универсальная товарная биржа и Товарная биржа Египта (Egyptian Mercantile Exchange, EMX) определили перечень приоритетных вопросов практического характера, которые планируется детально проработать в ближайшей перспективе в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между двумя площадками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, с этой целью будет сформирована межбиржевая рабочая группа, состоящая из специалистов БУТБ и EMX, главной задачей которой станет координация взаимодействия белорусской и египетской бирж в сферах, представляющих обоюдный интерес.

Такая договоренность достигнута в ходе совещания между представителями БУТБ и EMX, которое состоялось 20 октября в режиме видеоконференцсвязи.

«Ввиду исключительной важности египетского рынка для развития биржевой торговли со странами Ближнего Востока и Африки мы искренне заинтересованы в том, чтобы перевести в практическую плоскость все ключевые направления сотрудничества, закрепленные в Меморандуме о взаимопонимании. Мы готовы к организации совместной работы в любом приемлемом для египетской стороны формате. Консолидация усилий наших электронных платформ, безусловно, поспособствует развитию биржевой торговли между Беларусью и Египтом и обеспечит благоприятные условия для роста товарооборота и активизации деловых контактов», – отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук.

Представители EMX подтвердили свое намерение укреплять партнерские отношений с БУТБ и приступить к имплементации положений Меморандума. Египетская сторона, в частности, выразила заинтересованность в изучении опыта БУТБ по проведению электронных биржевых торгов продукцией сельского хозяйства на внутреннем и внешнем рынке, а также в использовании применяемых на белорусской бирже методик, инструментов и механизмов, касающихся ценообразования, управления рисками и контроля исполнения сделок.

Отдельное внимание будет уделено обмену ценовой информацией и аналитическими данными, трансферу технологий и оказанию содействия египетским импортерам и экспортерам по выходу на биржевой рынок Беларуси.