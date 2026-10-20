Международные связи

МИНСК И АБУ-ДАБИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА

09:17 21.10.2026 Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 20 октября 2026 г. встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Ибрагимом аль-Мушаррахом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники отметили положительную динамику обмена визитами на различных уровнях, а также обсудили план предстоящих двусторонних мероприятий. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны поздравили друг друга с 34-й годовщиной установления дипломатических отношений между Беларусью и ОАЭ. Максим Рыженков поблагодарил посла за активную деятельность в интересах дальнейшего укрепления белорусско-эмиратских отношений.