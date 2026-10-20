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МИНСК И АБУ-ДАБИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА
09:17 21.10.2026
Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 20 октября 2026 г. встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Ибрагимом аль-Мушаррахом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники отметили положительную динамику обмена визитами на различных уровнях, а также обсудили план предстоящих двусторонних мероприятий.
Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Стороны поздравили друг друга с 34-й годовщиной установления дипломатических отношений между Беларусью и ОАЭ.
Максим Рыженков поблагодарил посла за активную деятельность в интересах дальнейшего укрепления белорусско-эмиратских отношений.
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