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ТУРЧИН ПРИЗВАЛ РАБОТАТЬ НАД СНИЖЕНИЕМ БАРЬЕРОВ НЕ ТОЛЬКО ВНУТРИ ШОС, НО И В БОЛЕЕ ШИРОКОМ КОНТЕКСТЕ


12:47 20.10.2026

Создание прочного и взаимосвязанного экономического пространства, обеспечивающего бесперебойное движение товаров, услуг, капитала и технологий, как никогда актуально. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств государств ШОС в расширенном составе, которое проходит сегодня в Таджикистане, передает пресс-служба Правительтсва.

"Государства - участники ШОС располагают значительными производственными, технологическими, ресурсными, финансовыми и человеческими возможностями. Сегодня ШОС - это около половины населения планеты, треть мирового ВВП и 20% мирового товарооборота. Но за глобальными цифрами важно видеть конкретные страны, а не абстрактные значения, - отметил Александр Турчин. - Важно определить практические шаги для последовательного расширения взаимной торговли, диверсификации товарных потоков, снижения торговых барьеров, противодействия незаконным односторонним принудительным мерам и упрощения торговых процедур"

Глава Правительства обратил внимание на то, что система международных отношений претерпевает большие изменения. Трансформируются привычные модели кооперации и торговли. Взаимодействие по отдельным трекам осложняется многочисленными барьерами, незаконно вводимыми ограничительными мерами, уязвимостью налаженных логистических и технологических потоков. В таких обстоятельствах чрезвычайно важны всеобщие усилия по обеспечению стабильного экономического роста, снижению рисков и нивелированию ограничений, укреплению транспортной взаимосвязанности, а также по обеспечению устойчивости производственных, торговых и логистических цепочек.

"Важно работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте. Это возможно путем реализации предложенной Президентом Беларуси концепции "интеграции интеграций". Следуя этой концепции, мы неизменно поддерживаем взаимодействие региональных и международных форматов, таких как ШОС, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН и БРИКС. В экономическом плане многосторонние механизмы располагают значительным потенциалом для совместной работы в сфере транспорта, торговли, финансов, промышленной кооперации и цифровизации. Эти и другие объединения сегодня формируют ориентиры многополярности, а их сопряжение призвано способствовать совместному устойчивому развитию и построению более прочной системы безопасности", - отметил Премьер-министр.

Аналогичные цели признаются и в рамках белорусской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Этот процесс открыт для всех заинтересованных государств Евразии и основан на принципах суверенного равенства, инклюзивности и консенсуса, что в полной мере соответствует и "шанхайскому духу".

"Масштаб ШОС необходимо переводить в измеримые экономические результаты - в проекты, которые являются основой экономического потенциала организации. Полагаем, что финансовое сопровождение таких проектов значительно содействовало бы раскрытию инвестиционного потенциала организации. В этой связи еще раз приветствуем проводимую работу по созданию Банка развития ШОС, в том числе в интересах стран - партнеров ШОС", - добавил Глава белорусского Правительства.
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