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БЕЛАРУСЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ СКОРЕЙШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РАЗВИТИЯ ШОС
09:35 20.10.2026
Беларусь поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС как ключевого инструмента финансовой независимости и экономической интеграции на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств государств ШОС в узком составе, которое проходит сегодня в Таджикистане, передает пресс-служба Правительства.
"Считаем принципиально важным, чтобы эта структура стала уникальным по своему мандату многосторонним банком развития, обеспечивающим доступ к долгосрочному инвестиционному финансированию без политических оговорок", - отметил Александр Турчин.
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