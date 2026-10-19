Беларусь поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС как ключевого инструмента финансовой независимости и экономической интеграции на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств государств ШОС в узком составе, которое проходит сегодня в Таджикистане, передает пресс-служба Правительства.

"Считаем принципиально важным, чтобы эта структура стала уникальным по своему мандату многосторонним банком развития, обеспечивающим доступ к долгосрочному инвестиционному финансированию без политических оговорок", - отметил Александр Турчин.