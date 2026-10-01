Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщает пресс-служба Правительства.

"Ровно через три месяца Беларусь и Китай отметят знаменательную дату - 35-летие установления дипломатических отношений. За это время между странами сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог, налажены и развиваются экономические связи, организовано региональное и гуманитарное взаимодействие", - отметил премьер-министр.

По словам Главы Правительства, сегодня Китай в Беларуси воспринимается как истинный друг, который является примером в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене. "Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство", - подчеркнул Алексндр Турчин.