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«КИТАЙ В БЕЛАРУСИ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ИСТИННЫЙ ДРУГ». ТУРЧИН ПРОВОДИТ ВСТРЕЧУ С ЛИ ЦЯНОМ
14:56 19.10.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, сообщает пресс-служба Правительства.
"Ровно через три месяца Беларусь и Китай отметят знаменательную дату - 35-летие установления дипломатических отношений. За это время между странами сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог, налажены и развиваются экономические связи, организовано региональное и гуманитарное взаимодействие", - отметил премьер-министр.
По словам Главы Правительства, сегодня Китай в Беларуси воспринимается как истинный друг, который является примером в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене. "Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство", - подчеркнул Алексндр Турчин.
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