ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БУТБ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ С КЕНИЕЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ АФРИКИ


11:05 19.10.2026

Использование биржевого механизма в торговле Беларуси и Кении упростит взаимодействие между субъектами хозяйствования двух стран, поможет снизить коммерческие риски и поспособствует устойчивому росту товарооборота в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук во время Африканского торгово-промышленного саммита (Africa Commerce & Industry Summit 2026), который проходил 14-16 октября в Найроби, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

По словам представителя БУТБ, передовая цифровая инфраструктура и многолетний опыт сопровождения трансграничных сделок делает биржу удобной точкой входа на рынок Беларуси для кенийских компаний.

«Биржу следует рассматривать не просто как электронную площадку, а как инструмент, позволяющий комплексно решать весь спектр задач внешнеторговой деятельности, включая экспорт, импорт, маркетинг и страхование рисков. Участие в биржевых торгах предоставит кенийскому бизнесу непосредственный доступ к более чем 31 тысяче белорусских предприятий, готовых либо поставлять свою продукцию в Кению, либо закупать востребованные кенийские товары. Это открывает широкие возможности для увеличения товарооборота в обоих направлениях по уже проработанной товарной номенклатуре, а также для запуска торговли новыми позициями с высоким потенциалом масштабирования», – отметил Ярослав Ковальчук.

По результатам переговоров, состоявшихся в рамках саммита и в ходе B2B-встреч, достигнуты договоренности с поставщиками зеленых кофейных зерен, какао-бобов, фруктовых пюре и соковых концентратов из Кении и ряда других государств Восточной Африки о выставлении данной продукции на биржевые торги в Беларуси. Кроме того, рассматривается возможность организации экспорта белорусского сухого молока и фосфатных удобрений в данный регион при содействии одного из иностранных брокеров БУТБ, хорошо знакомого с африканским рынком и готового взять на себя вопросы транспортной логистики и взаиморасчетов по биржевым сделкам.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству БУТБ с торгово-промышленными палатами стран Африки. Речь идет о национальных ТПП Кении, Малави, Танзании, Туниса, Уганды и ЮАР. Для обеспечения системного характера взаимодействия планируется составить дорожные карты совместных мероприятий с каждой из палат. Туда войдут информационные кампании, вебинары по биржевой торговле и визиты бизнес-делегаций в центральный офис БУТБ.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы резиденты 7 африканских государств, в том числе 3 компании из Республики Кения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2026
валюта курс
EUR 3.3875
USD 3.0098
RUB 3.6040
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3880 +0.0165
USD 3.0098 +0.0007
RUB 3.6040 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3590
USD 2.9930 3.0000
RUB 3.4238 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 19.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1220
EUR/RUB 94.0000 98.6900
USD/RUB 83.2000 87.6884
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте