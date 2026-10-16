Использование биржевого механизма в торговле Беларуси и Кении упростит взаимодействие между субъектами хозяйствования двух стран, поможет снизить коммерческие риски и поспособствует устойчивому росту товарооборота в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук во время Африканского торгово-промышленного саммита (Africa Commerce & Industry Summit 2026), который проходил 14-16 октября в Найроби, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

По словам представителя БУТБ, передовая цифровая инфраструктура и многолетний опыт сопровождения трансграничных сделок делает биржу удобной точкой входа на рынок Беларуси для кенийских компаний.

«Биржу следует рассматривать не просто как электронную площадку, а как инструмент, позволяющий комплексно решать весь спектр задач внешнеторговой деятельности, включая экспорт, импорт, маркетинг и страхование рисков. Участие в биржевых торгах предоставит кенийскому бизнесу непосредственный доступ к более чем 31 тысяче белорусских предприятий, готовых либо поставлять свою продукцию в Кению, либо закупать востребованные кенийские товары. Это открывает широкие возможности для увеличения товарооборота в обоих направлениях по уже проработанной товарной номенклатуре, а также для запуска торговли новыми позициями с высоким потенциалом масштабирования», – отметил Ярослав Ковальчук.

По результатам переговоров, состоявшихся в рамках саммита и в ходе B2B-встреч, достигнуты договоренности с поставщиками зеленых кофейных зерен, какао-бобов, фруктовых пюре и соковых концентратов из Кении и ряда других государств Восточной Африки о выставлении данной продукции на биржевые торги в Беларуси. Кроме того, рассматривается возможность организации экспорта белорусского сухого молока и фосфатных удобрений в данный регион при содействии одного из иностранных брокеров БУТБ, хорошо знакомого с африканским рынком и готового взять на себя вопросы транспортной логистики и взаиморасчетов по биржевым сделкам.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству БУТБ с торгово-промышленными палатами стран Африки. Речь идет о национальных ТПП Кении, Малави, Танзании, Туниса, Уганды и ЮАР. Для обеспечения системного характера взаимодействия планируется составить дорожные карты совместных мероприятий с каждой из палат. Туда войдут информационные кампании, вебинары по биржевой торговле и визиты бизнес-делегаций в центральный офис БУТБ.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы резиденты 7 африканских государств, в том числе 3 компании из Республики Кения.