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МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА ОМАНА
12:27 16.10.2026
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обменялись мнениями по широкому спектру актуальных вопросов белорусско-оманского взаимодействия.
Дипломаты уделили особое внимание вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и связей в сфере культуры.
Министр отдельно отметил сложившиеся в последние годы доверительные отношения между Беларусью и Оманом, а также подчеркнул, что Оман является одним из ключевых партнеров Беларуси в регионе Ближнего Востока.
Стороны подтвердили важность сохранения высокой интенсивности контактов на высшем и высоком уровнях и заинтересованность в дальнейшем углублении диалога, обсудили график совместных мероприятий на ближайшую перспективу.
Максим Рыженков поздравил оманского дипломата с началом миссии и пожелал успехов в работе.
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