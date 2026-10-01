Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обменялись мнениями по широкому спектру актуальных вопросов белорусско-оманского взаимодействия.

Дипломаты уделили особое внимание вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и связей в сфере культуры.

Министр отдельно отметил сложившиеся в последние годы доверительные отношения между Беларусью и Оманом, а также подчеркнул, что Оман является одним из ключевых партнеров Беларуси в регионе Ближнего Востока.

Стороны подтвердили важность сохранения высокой интенсивности контактов на высшем и высоком уровнях и заинтересованность в дальнейшем углублении диалога, обсудили график совместных мероприятий на ближайшую перспективу.

Максим Рыженков поздравил оманского дипломата с началом миссии и пожелал успехов в работе.