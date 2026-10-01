Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Анатолий Глаз встретился с заместителем министра торговли Турции Мустафой Тузджу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития межведомственного взаимодействия и проведения профильных мероприятий в среднесрочной перспективе.

Собеседники отметили рост взаимного товарооборота в 2026 году и подтвердили намерения наращивать объемы торговли и расширять номенклатуру поставляемой продукции.

На встрече особое внимание было уделено ходу подготовки очередного заседания Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, играющей ключевую роль в координации экономических отношений между двумя странами и определении их стратегических ориентиров.

В ходе переговоров рассмотрены вопросы стимулирования и защиты взаимных инвестиций, создания максимально благоприятных условий для деловых кругов обеих стран и реализации совместных производственных инициатив.

Собеседники детально обсудили логистическую составляющую двусторонних отношений, включая оптимизацию маршрутов и совершенствование условий доставки грузов между Беларусью и Турцией.

По итогам встречи подтверждена готовность сторон к продолжению активного диалога и последовательной реализации всех достигнутых договоренностей.