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БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
12:05 16.10.2026
Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Анатолий Глаз встретился с заместителем министра торговли Турции Мустафой Тузджу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития межведомственного взаимодействия и проведения профильных мероприятий в среднесрочной перспективе.
Собеседники отметили рост взаимного товарооборота в 2026 году и подтвердили намерения наращивать объемы торговли и расширять номенклатуру поставляемой продукции.
На встрече особое внимание было уделено ходу подготовки очередного заседания Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, играющей ключевую роль в координации экономических отношений между двумя странами и определении их стратегических ориентиров.
В ходе переговоров рассмотрены вопросы стимулирования и защиты взаимных инвестиций, создания максимально благоприятных условий для деловых кругов обеих стран и реализации совместных производственных инициатив.
Собеседники детально обсудили логистическую составляющую двусторонних отношений, включая оптимизацию маршрутов и совершенствование условий доставки грузов между Беларусью и Турцией.
По итогам встречи подтверждена готовность сторон к продолжению активного диалога и последовательной реализации всех достигнутых договоренностей.
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