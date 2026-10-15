Госкорпорация «Росатом» примет участие в XXX Белорусском энергетическом и экологическом форуме, который пройдет в Минске 27-30 октября 2026 года. Основным его мероприятием станет международная специализированная выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (Energy Expo).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, госкорпорация представит на своем стенде крупнейшие российско-белорусские проекты в сфере атомной энергетики и смежных отраслях. Центральное место в экспозиции займет Белорусская АЭС – флагманский проект двустороннего сотрудничества, который заложил основу для взаимодействия с белорусскими партнерами по широкому спектру неэнергетических направлений: аддитивные технологии, цифровизация, электротранспорт, системы накопления энергии, ядерная медицина.

Посетители выставки смогут ознакомиться с практическими результатами внедрения аддитивных технологий в промышленности. В кооперации с «Росатомом» в Беларуси развернут полный цикл аддитивного производства: от услуг по 3D-печати для предприятий ключевых отраслей экономики до разработки и изготовления 3D-принтеров. На стенде будут представлены детали и комплектующие, изготовленные с помощью аддитивных технологий, а также промышленный высокоточный 3D-сканер, дополняющий полный цикл аддитивного производства: «сканирование – проектирование – печать – постобработка».

В экспозицию также войдут совместные российско-белорусские проекты по внедрению на объектах энергетики Беларуси цифровых тренажеров и цифровых двойников. Кроме того, будут представлены результаты взаимодействия с ведущими машиностроительными холдингами страны в сфере электротранспорта и систем накопления энергии, а также основные направления сотрудничества в области промышленной автоматизации и роботизации.

«Синергия нашего партнерства обеспечивает широкое внедрение в Беларуси передовых технологий и инновационных решений, развивается промышленная кооперация, мы вместе создаем конкурентоспособную продукцию, востребованную на внутренних и внешних рынках. Мы рады продемонстрировать этот опыт на такой авторитетной международной выставочной площадке как Energy Expo. Слоган нашей экспозиции – «Сделано вместе» в полной мере отражает высокий уровень отношений и большой потенциал технологического сотрудничества между нашими странами», – отметил директор странового офиса Госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий.

Представители «Росатома» примут активное участие в деловой программе форума. Госкорпорация выступит организатором круглого стола «Цифровые тренажеры и цифровые двойники: стандартизация, разработка и применение», а также соорганизатором VIII Научно-практической конференции «Электрический транспорт: реальность и перспективы».

На площадке форума планируется подписание документов о сотрудничестве с белорусскими предприятиями.

Для справки.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20 % от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находится 41 энергоблок в 10 странах. В сферу деятельности «Росатома» входит также производство инновационной неядерной продукции, логистика и развитие Северного морского пути, реализация экологических проектов. Госкорпорация объединяет более 600 предприятий и организаций, в которых работают около 415 тысяч человек.

Белорусский энергетический и экологический форум – одно из крупнейших специализированных выставочных мероприятий, которое проводится ежегодно в целях развития инновационного потенциала топливно-энергетического комплекса. Форум объединяет отраслевые организации и ведущих производителей оборудования и технологий для энергетики и смежных отраслей. На выставке ежегодно презентуют инновационные проекты и передовые решения в сфере электроэнергетики, газовой отрасли, энерго- и ресурсосберегающих технологий, цифрового развития, экологии.