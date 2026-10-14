В рамках мероприятий по развитию биржевой торговли между Беларусью и Индией Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует объединить усилия с Генеральным консульством Беларуси в Мумбаи и бизнес-платформой World Trade Center Bengaluru для привлечения на биржевые торги индийских субъектов малого и среднего предпринимательства.

При этом БУТБ готова в индивидуальном порядке сопровождать каждую индийскую компанию, которая проявит интерес к использованию биржевого механизма для выхода на белорусский рынок. Об этом заявил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время вебинара по вопросам ведения бизнеса в Беларуси для деловых кругов Индии, передает пресс-служба торговой площадки.

«Сегодня биржевая торговля Беларуси и Индии демонстрирует высокую положительную динамику. По итогам 9 месяцев темп роста суммы биржевых сделок, совершенных индийскими компаниями на нашей электронной платформе, составил 162%. Этому в значительной степени поспособствовала активизация взаимных поставок продукции легкой промышленности. Так, из Беларуси в Индию в этом году экспортировалось льняное волокно и кожевенный полуфабрикат «вет-блю», тогда как индийские производители реализовывали через биржу чистошерстяной топс и вискозное волокно. Важным моментом здесь является то, что сделки заключались на регулярной основе. Это свидетельствует о взаимной заинтересованности белорусского и индийского бизнеса в применении биржевого механизма для формирования долгосрочных партнерских связей», – подчеркнул Герман Пузырный.

Представитель БУТБ также обратил внимание на необходимость дальнейшего расширения номенклатуры товаров, охваченных биржевыми сделками между белорусскими и индийскими компаниями. По его мнению, значительно увеличить биржевой товарооборот между двумя странами можно в сегменте несырьевых товаров и продовольствия.

«Наши страны уже имеют опыт торговли такими товарами на внебиржевом рынке, поэтому переключение на биржевой формат не должно вызвать особых затруднений. В то же время концентрация спроса и предложения на одной площадке вкупе с рыночным механизмом ценообразования позволит повысить эффективность и прозрачность экспортно-импортных операций», – уверен заместитель начальника ВЭД БУТБ.

По состоянию на 15.10.2026 на БУТБ были аккредитованы 17 резидентов Республики Индия, в том числе один со статусом биржевого брокера.