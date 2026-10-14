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Международные связи


БЕЛАРУСЬ И МАЛЬДИВЫ ГОТОВЯТ СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗДУШНОМ СООБЩЕНИИ


09:37 15.10.2026

Александр Лукашенко 14 октября подписал указ №361, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в некоммерческих и коммерческих целях.

Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание предоставляются Министерству транспорта и коммуникаций.
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