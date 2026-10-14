|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И МАЛЬДИВЫ ГОТОВЯТ СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗДУШНОМ СООБЩЕНИИ
09:37 15.10.2026
Александр Лукашенко 14 октября подписал указ №361, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документом определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в некоммерческих и коммерческих целях.
Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание предоставляются Министерству транспорта и коммуникаций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2026
Курсы в банках
на 15.10.2026
Конвертация в банках
на 15.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте