Александр Лукашенко 14 октября подписал указ №361, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в некоммерческих и коммерческих целях.

Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание предоставляются Министерству транспорта и коммуникаций.