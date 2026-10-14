Национальный центр поддержки экспорта выступит организатором масштабного Белорусско-Индийского бизнес-форума, который состоится в столице Индии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, мероприятие приурочено к проведению 12-го заседания Белорусско-Индийской межправительственной комиссии, намеченного на 16–17 ноября 2026 года. Форум призван стать эффективной практической площадкой для укрепления двусторонних торгово-экономических связей и выхода отечественных компаний на южноазиатский рынок.

Деловая программа мероприятия разделена на пленарную и презентационную части, в рамках которых участники смогут ознакомиться с ключевыми направлениями сотрудничества. Центральным элементом форума станут B2B-переговоры, где представители бизнеса двух стран обсудят совместные проекты. Особый акцент организаторы делают на кооперации в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, продовольственный сектор, машиностроение, текстильная промышленность и фармацевтика.

Официальным рабочим языком встреч определен английский. К участию приглашаются белорусские предприятия и организации, нацеленные на расширение своего присутствия в Индии и установление прямых контактов с зарубежными партнерами. Вся детальная информация о графике проведения и итоговой программе будет направлена зарегистрированным делегатам дополнительно.

Стоит отметить, что участие в деловом мероприятии является бесплатным, однако для присутствия на встречах необходимо предварительно заполнить регистрационную форму.