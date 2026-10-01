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БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ КОЛЛЕКТИВНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ OMAN AGROFOOD В МАСКАТЕ


09:53 14.10.2026

Национальным центром поддержки экспорта запланирована организация коллективной экспозиции Республики Беларусь в рамках Международной выставки пищевой промышленности и сельского хозяйства Oman Agrofood, которая состоится 1–3 декабря 2026 года в г. Маскате (Султанат Оман).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, в 2025 году в выставке приняли участие 200 экспонентов из 19 стран (Оман, Россия, Китай, Алжир, Египет, Индия, Вьетнам, Иран, ОАЭ, Катар, Пакистан, Ливия, Ливан, Иордания, Мавритания, Греция, Польша, Испания, Италия), а количество посетителей превысило 7 тыс. человек.

Основные разделы выставки: пищевая промышленность: мясная и молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, масложировая продукция, полуфабрикаты, замороженная продукция, снеки, здоровое питание, безалкогольные напитки и соки, бакалея, ингредиенты, упаковка и оборудование для упаковки и др.;

сельское хозяйство: сельскохозяйственная техника и оборудование, агротехнологии, удобрения, корма и ингредиенты для кормов, оборудование для садоводства, ирригационное оборудование и материалы, оборудование для животноводства и птицеводства, семена и рассада, ветеринарные препараты, холодильное оборудование и др.

Беларусь и Оман уделяют особое внимание развитию торгово-экономических отношений. Взаимный товарооборот формируется преимущественно за счет экспорта белорусской продукции, основу которой составляют продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и продукция машиностроения.

Oman Agrofood является ключевым мероприятием в сферах продовольствия и сельского хозяйства, которое проводится ежегодно при поддержке Министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана.

Участие в коллективной экспозиции в рамках выставки Oman Agrofood позволит белорусским предприятиям установить новые деловые контакты, расширить номенклатуру поставляемой продукции, представить новые деловые контакты, расширить номенклатуру поставляемой продукции, представить новые товары конечным потребителям, а также закрепить позиции на рынке Омана и стран региона.

Центр обеспечит белорусским предприятиям и организациям комплекс услуг по участию в коллективной экспозиции: разработку дизайн-проекта экспозиции, строительство и оформление стенда, решение организационных вопросов (подбор оптимального авиаперелета, гостиницы и трансфера).

Контакты отдела выставочной деятельности: тел.: +375 17 311 81 17, эл. почта: .
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