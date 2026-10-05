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ПРОМСВЯЗЬБАНК СЧИТАЕТ БЕЛАРУСЬ АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ
13:51 05.10.2026
Председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков в ходе встречи 5 октября с Александром Лукашенко поблагодарил за возможность диалога и подчеркнул стратегическую значимость белорусского направления для кредитной организации. Об этом передает пресс-служба президента.
«Для меня лично и для Банка ПСБ развитие взаимодействия и партнерских связей в Беларуси имеет важное значение. Беларусь является абсолютным приоритетом и всегда являлась», — заявил руководитель банка.
Он также отметил, что сотрудничество продолжает развиваться по совершенно разным направлениям, и выразил удовлетворение его текущей динамикой.
Встреча прошла в Минске.
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