Госкорпорация «Росатом» приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь», которая прошла с 30 сентября по 2 октября 2026 года на площадке Минского международного выставочного центра Belexpo, сообщает пресс-служба странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь.

Центральное место на стенде госкорпорации занял макет Белорусской АЭС.

В рамках официального обхода экспозиции руководители правительств России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана ознакомились с ключевыми достижениями российско-белорусского сотрудничества в сфере атомной энергетики и смежных направлений, которые представил директор странового офиса «Росатома» в Беларуси Станислав Левицкий.

«Беларусь для нас давний близкий партнер. Мы вместе создаем и развиваем передовые технологии в ключевых отраслях экономики. На стенде представлен макет Белорусской АЭС. Это наш стратегический проект, который заложил основу для взаимодействия по многим неэнергетическим направлениям – аддитивные технологии, цифровые тренажеры, системы накопления энергии. Действует комплексная программа до 2030 года, совместно укрепляем технологический суверенитет Беларуси», - отметил он.

В качестве успешного примера производственной кооперации главам правительств продемонстрирован первый российско-белорусский 3D-принтер RusMelt 150М для печати металлами. Более половины комплектующих для принтера изготовлены российскими и белорусскими производителями: основные механические узлы, узлы кинематики и несущие конструкции – в Беларуси, лазерная система, система управления оборудования и программное обеспечение – в России.

На стенде также были представлены модуль литийионной батареи и универсальные литийионные ячейки. Решения «Росатома» для электромобильности охватывают полный цикл – от добычи сырья до производства батарей и зарядных станций. Это направление является одним из перспективных в двусторонней повестке российско-белорусского сотрудничества.

Стенд «Росатома» в рамках выставки также посетили председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, министр энергетики Беларуси Денис Мороз, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Представители «Росатома» приняли участие в деловой программе выставки. С участием директора бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» Ильи Кавелашвили прошел круглый стол «Единый контур: синергия робототехнических комплексов в промышленности ЕАЭС». В центре внимания спикеров мероприятия были вопросы расширения применения промышленных роботов на предприятиях стран Евразийского экономического союза, а также перспективы внедрения аддитивных технологий в станкостроении и машиностроении.

Заместитель директора бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона Александр Павлюк выступил модератором круглого стола «Кадры как основа стабильности и эффективности промышленности: навыки и переподготовка против дефицита». Участники мероприятия обсудили вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для различных отраслей экономики, запросы и подходы бизнеса в этих процессах.