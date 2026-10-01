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Международные связи


БЕЛАРУСЬ И УГАНДА: КУРС НА ПРЯМЫЕ КОНТРАКТЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ


14:06 02.10.2026

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов провёл заседание совместного белорусско-угандийского технического комитета с Достопочтенным Доктором Рвамирамой Брайт Каньонторе, министром по делам сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уганды. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Визит угандийской делегации в Беларусь носит официальный характер и включает посещение ведущих предприятий отрасли.

Между правительствами двух стран действует меморандум о взаимопонимании в сфере продовольственной безопасности, сформирован состав белорусской части Совместного технического комитета. В 2026 году осуществлены первые поставки белорусской сухой молочной сыворотки в Уганду, а импорт из африканской страны сформирован вокруг кофе – Уганда является одним из крупнейших его производителей.

Стороны обозначили направления расширения сотрудничества. Беларусь готова нарастить экспорт мясомолочной продукции, а с учётом развитого животноводческого сектора Уганды – предложить также ветеринарные препараты, вакцины и сыворотки для крупного и мелкого скота. Еще одно направление взаимодействия – аграрное образование. Угандийская делегация посетила Белорусский государственный аграрный технический университет, где ознакомилась с возможностями подготовки кадров по всему спектру аграрных специальностей.

Юрий Горлов подчеркнул необходимость перехода к прямым контактам: «Бизнес двух стран должен работать напрямую, без посредников – это выгодно обеим сторонам. Вы уже увидели наши производства, убедились в качестве продукции и технологиях. Теперь задача – все это привести к контрактам, а мы окажем содействие этому на всех этапах».

Доктор Рвамирама Брайт Каньонторе отметил высокий уровень доверия между странами: «Беларусь для нас – проверенный партнёр с прозрачным сотрудничеством. Технологии, которые мы увидели, включая работу агродронов в полях, – это уровень, к которому мы стремимся. Студенты из Уганды в белорусских вузах станут своего рода «послами» страны, способными усилить компетенции и работать во благо развития наших отношений».

По итогам заседания эксперты определили перспективные направления сотрудничества.
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