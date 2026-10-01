Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ РАСШИРЯЮТ ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

10:02 02.10.2026 Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел встречу с послом Социалистической Республики Вьетнам в Беларуси Нгуен Ван Чунгом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе деловой беседы стороны детально проанализировали текущее состояние и определили ключевые векторы дальнейшего развития двусторонних отношений. Главной темой переговоров стала практическая реализация масштабных договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита в Минск Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в мае 2025 года. Выполнение этих соглашений призвано придать мощный импульс совместным инвестиционным и промышленным проектам, а также наращиванию взаимного товарооборота.