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БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ РАСШИРЯЮТ ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
10:02 02.10.2026
Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провел встречу с послом Социалистической Республики Вьетнам в Беларуси Нгуен Ван Чунгом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе деловой беседы стороны детально проанализировали текущее состояние и определили ключевые векторы дальнейшего развития двусторонних отношений.
Главной темой переговоров стала практическая реализация масштабных договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита в Минск Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в мае 2025 года. Выполнение этих соглашений призвано придать мощный импульс совместным инвестиционным и промышленным проектам, а также наращиванию взаимного товарооборота.
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