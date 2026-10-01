Электронный каталог товаров, разработанный Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), может стать одним из инструментов продвижения товаров предприятий Камчатского края.

С такой инициативой выступил президент региональной торгово-промышленной палаты Дмитрий Коростелев в ходе заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь с Камчатским краем Российской Федерации, которое прошло в центральном офисе БУТБ, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

По мнению руководителя ТПП Камчатского края, каталог БУТБ целесообразно использовать как электронную витрину продукции камчатских производителей, заинтересованных в работе на рынке Беларуси.

«О том, что механизм и инструменты белорусской товарной биржи интересны предприятиям Камчатского края, свидетельствует статистика по заключенным сделкам. В сравнении с прошлым годом их сумма выросла почти в 4 раза. Поэтому сотрудничество с Беларусью в сфере биржевой торговли нужно однозначно расширять, в том числе путем применения новых цифровых решений, таких как электронный каталог БУТБ, в который можно загрузить всю номенклатуру товаров, выпускаемых в Камчатском крае. При необходимости торгово-промышленная палата готова оказать содействие в этом вопросе и проинформировать камчатский бизнес о возможности размещения в каталоге», — заявил Дмитрий Коростелев.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский предложил развивать биржевую торговлю с Камчатским краем в многовекторном формате, используя все возможности биржевого механизма: экспортные, импортные и транзитные.

«Как показывает практика взаимодействия с регионами России, биржевые торги не только способствуют укреплению двусторонних торгово-экономических отношений, но и позволяют расширить географию продаж через механизм транзитных сделок. Это значит, что, выходя на нашу площадку, камчатские предприятия автоматически получают доступ к рынкам 85 стран, причем без каких-либо затрат на маркетинг», — отметил Александр Осмоловский.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 3 субъекта хозяйствования Камчатского края. По результатам 9 месяцев 2026 г. весь биржевой товарооборот с этим регионом России пришелся на закупки белорусских мясопродуктов.