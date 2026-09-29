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БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН НАРАЩИВАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ ЧЕРЕЗ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ ДИАЛОГ


10:02 30.09.2026

Александр Лукашенко обратился с приветствием к участникам Узбекско-белорусского межпарламентского форума. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил символизм выбора места проведения мероприятия — древнего города Хивы, где, по его словам, переплетаются многовековые традиции и созидательная энергия современности.

В своем обращении белорусский лидер подчеркнул нацеленность Минска на расширение сотрудничества с Ташкентом во всех областях. Он назвал знаковым событием недавнее подписание на высшем уровне Декларации об установлении отношений стратегического партнерства.

По мнению Александра Лукашенко, организация столь представительного мероприятия наглядно подтверждает высокую динамику двустороннего взаимодействия, придает ему многогранность и наполняет конкретным практическим содержанием. В этой связи он отметил, что открытый диалог законодателей двух стран позволит гармонизировать нормативно-правовую базу Беларуси и Узбекистана, а также развивать инициативы, направленные на углубление политических, экономических и гуманитарных связей.

Президент выразил уверенность, что достигнутые договоренности откроют новые горизонты для совместной работы и будут способствовать установлению прямых контактов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и туризма. В завершение Александр Лукашенко пожелал всем участникам форума новых идей и вдохновляющих результатов, отметив, что их проекты должны послужить дальнейшему укреплению белорусско-узбекской дружбы и благополучию народов двух стран.
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