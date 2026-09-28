Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ №325 «О согласии с присоединением к международному договору». Об этом сообщает пресс-служба президента. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В документе выражается согласие с присоединением Республики Ботсвана к Уставу Гаагской конференции по международному частному праву от 15 июля 1955 года.

Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление в Постоянное бюро Гаагской конференции по международному частному праву.