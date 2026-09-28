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ПЕРВЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС С БЕЛОРУССКИМ ГРУЗОМ ПРОШЕЛ ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ


09:27 29.09.2026

Первый транзитный рейс с грузом белорусского происхождения из России в Китай следует из российского порта Усть-Луга в порт Байюцюань на северо-востоке КНР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, балкер планирует прибыть в финальную точку назначения 13 октября. На борту находится 77 тысяч тонн груза.

Как отметил начальник штаба морских операций Владимир Арутюнян, судно успешно преодолело маршрут от пролива Бориса Вилькицкого до мыса Дежнёва и покинуло пределы СМП, взяв курс на порт назначения. Арктический участок пути пройден за девять суток со средней скоростью около 12 узлов.

«Балкер вышел из зоны действия системы управления судоходством, координируемой ФГБУ "ГлавСевморпуть"», – пояснил он.

Первый рейс с белорусским грузом в Китай продолжил серию международных перевозок, которые развивают практику использования СМП для транзитных грузов. В данном случае в единую логистическую цепочку соединяются белорусский груз, российская портовая инфраструктура на Балтике, арктический морской маршрут и китайский порт назначения.

Справочно: Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по Северному морскому пути имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры.

2025-2026 годы отмечены повышением активности зарубежных судоходных компаний, количество контейнерных рейсов по СМП увеличилось с семи в 2022 году до 23 в 2025 году. В текущем их ожидается не менее 30. Впервые на маршруте сформирован регулярный сервис с заранее заявленной периодичностью.
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