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ПОСОЛЬСТВО СУДАНА ПОСОДЕЙСТВУЕТ РАЗВИТИЮ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С БЕЛАРУСЬЮ
16:05 28.09.2026
Посольство Судана посодействует развитию биржевой торговли с Беларусью. Об этом заявил посол Судана в Беларуси Омер Фадлалла в ходе встречи с председателем правления БУТБ Александром Осмоловским, передает пресс-служба биржевой площадки.
«Биржу мы рассматриваем не просто как электронную торговую площадку, а как эффективный инструмент маркетинга товаров, выпускаемых в Судане», – подчеркнул суданский дипломат.
В то же время Омер Фадлалла видит большой потенциал в использовании БУТБ для закупок товаров в Беларуси. В первую очередь это молокопродукты, которые уже экспортируются через биржу в страны MENA.
Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность БУТБ во взаимовыгодном сотрудничестве с дипмиссией Судана по обозначенным направлениям и акцентировал внимание на преимуществах, которые получат суданские компании от участия в биржевых торгах.
Первым совместным проектом БУТБ и посольства Судана станет проведение онлайн-конференции по биржевой торговле для суданских экспортеров и импортеров.
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