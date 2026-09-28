Посольство Судана посодействует развитию биржевой торговли с Беларусью. Об этом заявил посол Судана в Беларуси Омер Фадлалла в ходе встречи с председателем правления БУТБ Александром Осмоловским, передает пресс-служба биржевой площадки.

«Биржу мы рассматриваем не просто как электронную торговую площадку, а как эффективный инструмент маркетинга товаров, выпускаемых в Судане», – подчеркнул суданский дипломат.

В то же время Омер Фадлалла видит большой потенциал в использовании БУТБ для закупок товаров в Беларуси. В первую очередь это молокопродукты, которые уже экспортируются через биржу в страны MENA.

Александр Осмоловский подтвердил заинтересованность БУТБ во взаимовыгодном сотрудничестве с дипмиссией Судана по обозначенным направлениям и акцентировал внимание на преимуществах, которые получат суданские компании от участия в биржевых торгах.

Первым совместным проектом БУТБ и посольства Судана станет проведение онлайн-конференции по биржевой торговле для суданских экспортеров и импортеров.