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КЫРГЫЗСТАНУ ИНТЕРЕСЕН ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИРЖЕВОГО МЕХАНИЗМА В БЕЛАРУСИ
10:05 25.09.2026
Практические аспекты использования биржевых торгов при формировании цен на стратегически важные товары, а также текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Кыргызстана в биржевой сфере подробно рассмотрены в ходе визита межведомственной группы Кыргызской Республики в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи, сообщает Telegram-канал биржевой площадки.
В состав кыргызской делегации вошли представители ряда министерств и ведомств, отвечающих за сферу торговли и антимонопольного регулирования.
Рассказывая о роли биржи в экономике, помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий акцентировал внимание на инструментах БУТБ, обеспечивающих прозрачное ценообразование, предотвращающих манипулирование ценами, минимизирующих коррупционные риски.
Особый интерес у членов межведомственной группы вызвали вопросы контроля исполнения биржевых сделок и доступные на БУТБ механизмы урегулирования споров между участниками торгов.
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