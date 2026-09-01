Практические аспекты использования биржевых торгов при формировании цен на стратегически важные товары, а также текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Кыргызстана в биржевой сфере подробно рассмотрены в ходе визита межведомственной группы Кыргызской Республики в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи, сообщает Telegram-канал биржевой площадки.

В состав кыргызской делегации вошли представители ряда министерств и ведомств, отвечающих за сферу торговли и антимонопольного регулирования.

Рассказывая о роли биржи в экономике, помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий акцентировал внимание на инструментах БУТБ, обеспечивающих прозрачное ценообразование, предотвращающих манипулирование ценами, минимизирующих коррупционные риски.

Особый интерес у членов межведомственной группы вызвали вопросы контроля исполнения биржевых сделок и доступные на БУТБ механизмы урегулирования споров между участниками торгов.