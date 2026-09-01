Политические контакты поспособствуют развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани, сообщает пресс-служба Правительства.

«Мы очень рады приветствовать вас в Правительстве Беларуси, для нас это большая честь. Ваш визит продолжает сложившуюся в последние годы добрую традицию активного политического диалога на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Пакистаном. Главы наших государств, правительств, парламентов и министерств регулярно встречаются, проводятся заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Так и должно быть между настоящими друзьями. Исключительно важны конструктивная поддержка, политическая мудрость и опыт парламентов для активизации наших связей в интересах белорусского и пакистанского народов. Пакистан для всех нас и для меня лично является очень близкой страной», - сказал Виктор Каранкевич.

Заместитель премьер-министра отметил, что стоит задача использовать регулярные политические и межведомственные контакты для решения различных вопросов, развития двусторонних отношений и увеличения торгово-экономического сотрудничества. "Сегодня состоялись открытые, доверительные, теплые встречи на уровне Главы государства Александра Григорьевича Лукашенко и председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой. Уверен, что эти встречи придадут дополнительный мощный импульс двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству между нашими странами. Мы открыты для диалога и предметного обсуждения любых приоритетных направлений взаимодействия. Уверен, что мы найдем дополнительные шаги для достижения практических результатов на основе договоренностей на высшем и высоком уровне", - отметил вице-премьер.

Саид Юсуф Раза Гилани в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием. "Вы верно отметили, что наши страны регулярно обмениваются взаимными визитами. Дипломатические отношения между Беларусью и Пакистаном установлены с 1994 года. Президент Беларуси посещал Пакистан, премьер-министр Пакистана посещал Беларусь, они также имели возможность встретиться на полях саммита ШОС. Это напрямую влияет и улучшает отношения между нашими странами", - подчеркнул он.

По его словам, визит в Беларусь направлен на поиск дополнительных сфер сотрудничества. "Мы достаточно тесно сотрудничаем в международных организациях, но нам следует интенсифицировать контакты на уровне регионов. Президент Беларуси сегодня также отметил, что нам нужно двигаться вперед, воплощать в жизнь соглашения, которые мы подписали в экономической, торговой и иных сферах. У нас очень тесные и близкие отношения с Беларусью, мы гордимся нашей дружбой", - обозначил председатель Сената Пакистана.