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МТЗ И ТАТАРСТАН ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

16:04 24.09.2026 Генеральный директор ОАО «МТЗ» Тарас Мурог провел рабочую встречу с первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленаром Гариповым, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на официальный телеграм-канал предприятия. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере сельхозтехники, развитие агропромышленного комплекса и его цифровизацию, а также вопросы технического переоснащения предприятий. Важное направление сотрудничества — укрепление позиций тракторов BELARUS на рынке Татарстана и обеспечение хозяйств современной и надежной техникой.