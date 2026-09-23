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БЕЛАРУСЬ И КАМБОДЖА НАМЕРЕНЫ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ
12:47 24.09.2026
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович встретился с министром общественных работ и транспорта Королевства Камбоджа Пенгом Понеа на площадке Глобального форума по устойчивому транспорту в Пекине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации, автомобильного транспорта и дорожного строительства.
Пенг Понеа особо подчеркнул заинтересованность камбоджийской стороны в возведении автомагистралей и мостов:
«Мы уже завершили прокладку высокоскоростной автомагистрали, соединившей столицу с морским портом. Следующим этапом станет масштабный проект скоростной дороги от Пномпеня до границы с Вьетнамом. Третий приоритетный маршрут свяжет столицу с Таиландом»
В свою очередь Алексей Ляхнович подтвердил готовность белорусской стороны предоставить глубокую экспертизу в области проектирования и содержания дорог:
«Беларусь занимает лидирующее место среди стран СНГ по плотности автомобильных дорог, и сейчас мы сфокусированы на их модернизации. С 2014 года в республике внедряется технология укладки цементобетонных покрытий, которые отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Мы готовы к полноценному партнерству: от обмена опытом и передачи технологий до совместного обслуживания дорожной сети и внедрения решений для увеличения межремонтных сроков.
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