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БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:26 24.09.2026
Состоялась рабочая встреча первого замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Григория Глазко с турецкой делегацией, сообщает пресс-служба Минтранса.
Турецкая сторона выразила благодарность белорусским коллегам за содействие в ключевом событии — возобновлении регулярных рейсов авиакомпании Turkish Airlines в Минск.
Григорий Глазко подчеркнул, что приоритетной задачей для обеих стран является обеспечение максимальной надежности, скорости и безопасности как пассажирских, так и грузовых перевозок.
Кроме того, участники встречи наметили шаги по развитию взаимодействия в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта, а также отметили высокий потенциал для совместных проектов в логистике.
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