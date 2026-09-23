Состоялась рабочая встреча первого замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Григория Глазко с турецкой делегацией, сообщает пресс-служба Минтранса.

Турецкая сторона выразила благодарность белорусским коллегам за содействие в ключевом событии — возобновлении регулярных рейсов авиакомпании Turkish Airlines в Минск.

Григорий Глазко подчеркнул, что приоритетной задачей для обеих стран является обеспечение максимальной надежности, скорости и безопасности как пассажирских, так и грузовых перевозок.

Кроме того, участники встречи наметили шаги по развитию взаимодействия в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта, а также отметили высокий потенциал для совместных проектов в логистике.