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МАЗ И КАМАЗ ЗАПУСТЯТ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ В САРАТОВЕ
13:10 23.09.2026
На полях международной выставки COMTRANS 2026 подписана декларация о намерениях организации промышленного производства раздаточных коробок на базе АО «Цифровой завод раздаточных коробок» г.Саратов между ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛААВТОМАЗ» и ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает Telegram-канал Минского автозавода.
Свои подписи под стратегическим документом поставили технический директор ОАО «МАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») Александр Кравченко и исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов. Партнерство ведущих предприятий направлено на объединение усилий для обеспечения российских и белорусских автопроизводителей конкурентоспособными и экономически эффективными автокомпонентами.
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