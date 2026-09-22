На полях международной выставки COMTRANS 2026 подписана декларация о намерениях организации промышленного производства раздаточных коробок на базе АО «Цифровой завод раздаточных коробок» г.Саратов между ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛААВТОМАЗ» и ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает Telegram-канал Минского автозавода.

Свои подписи под стратегическим документом поставили технический директор ОАО «МАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») Александр Кравченко и исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов. Партнерство ведущих предприятий направлено на объединение усилий для обеспечения российских и белорусских автопроизводителей конкурентоспособными и экономически эффективными автокомпонентами.