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СНОПКОВ: КИТАЙ ПРЕВРАТИЛСЯ ИЗ АГРАРНОЙ СТРАНЫ В ОПОРУ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
10:00 23.09.2026
Китай превратился из аграрной страны в опору глобальной экономики. Об этом первый заместитель премьер-министра Николай Снопков заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня образования Китайской Народной Республики, передает пресс-служба Правительства.
"За неполные восемьдесят лет - срок по историческим меркам совсем короткий - Китай превратился из аграрной страны в могучую индустриальную и научно-технологическую державу, в опору глобальной экономики, обеспечивающую более 30% мирового экономического роста. Полная ликвидация бедности в таких масштабах, обеспечение достойной жизни сотням миллионов граждан - это пример, не имеющий аналогов в мировой истории, - отметил Первый вице-премьер. - Сегодня китайский народ уверенно движется к осуществлению целей двух столетий, к воплощению мечты о великом возрождении своей многовековой нации".
Белорусы искренне радуются успехам нашего всепогодного и всестороннего стратегического партнера. "Отношения Синеокой и Поднебесной - это настоящая, проверенная временем дружба. Мы называем друг друга "железными братьями", и это не громкие слова, а отражение той глубины политического доверия, которая сложилась между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республики", - подчеркнул Николай Снопков.
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