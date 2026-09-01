Опытный SJ-100 прибыл в Национальный аэропорт Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, специалисты Летно-испытательного комплекса «Яковлева» совместно с представителями сертификационных центров и Авиарегистра проведут сертификационные испытания системы автопилота, в том числе автоматического захода на посадку и автоматической посадки по категориям II и IIIA.

В рамках визита российской делегации, представители ПАО «Яковлев» провели встречу с руководством Национального аэропорта Минск. Стороны детально обсудили долгосрочные планы сотрудничества.

Взаимодействие ПАО «Яковлев» с Национальным аэропортом Минск в рамках испытаний выстроено с учетом технологических возможностей аэродрома и оперативного наземного сопровождения. Минск выбран одной из локаций благодаря своей инфраструктуре, сертифицированной по жестким международным стандартам.