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ОПЫТНЫЙ SJ-100 ПРИБЫЛ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК
16:03 22.09.2026
Опытный SJ-100 прибыл в Национальный аэропорт Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, специалисты Летно-испытательного комплекса «Яковлева» совместно с представителями сертификационных центров и Авиарегистра проведут сертификационные испытания системы автопилота, в том числе автоматического захода на посадку и автоматической посадки по категориям II и IIIA.
В рамках визита российской делегации, представители ПАО «Яковлев» провели встречу с руководством Национального аэропорта Минск. Стороны детально обсудили долгосрочные планы сотрудничества.
Взаимодействие ПАО «Яковлев» с Национальным аэропортом Минск в рамках испытаний выстроено с учетом технологических возможностей аэродрома и оперативного наземного сопровождения. Минск выбран одной из локаций благодаря своей инфраструктуре, сертифицированной по жестким международным стандартам.
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