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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ МОЛОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫЛОСЬ В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ
16:26 21.09.2026
В провинции Хэнань (Китайская народная Республика) состоялась официальная церемония открытия совместного иностранного китайско-белорусского предприятия по производству молочных продуктов ООО «Молочная компания Бабушкина крынка (Хэнань)», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.
Новый масштабный проект призван укрепить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, а также расширить присутствие и позиции белорусских брендов на азиатском рынке.
Значимость этого события для обеих стран подчеркнуло участие в мероприятии высокопоставленных гостей. На торжественном открытии присутствовали посол Республики Беларусь в КНР Александр Червяков и секретарь городского комитета КПК города Лохэ Хуан Фан.
Запуск нового производства в провинции Хэнань стал очередным подтверждением последовательного курса на углубление партнерства между Беларусью и Китаем в аграрной и перерабатывающей сферах. Ожидается, что работа совместной компании создаст дополнительные возможности для наращивания экспортного потенциала отечественной молочной отрасли и обеспечит прямые поставки качественной продукции китайским потребителям.
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