В провинции Хэнань (Китайская народная Республика) состоялась официальная церемония открытия совместного иностранного китайско-белорусского предприятия по производству молочных продуктов ООО «Молочная компания Бабушкина крынка (Хэнань)», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Новый масштабный проект призван укрепить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, а также расширить присутствие и позиции белорусских брендов на азиатском рынке.

Значимость этого события для обеих стран подчеркнуло участие в мероприятии высокопоставленных гостей. На торжественном открытии присутствовали посол Республики Беларусь в КНР Александр Червяков и секретарь городского комитета КПК города Лохэ Хуан Фан.

Запуск нового производства в провинции Хэнань стал очередным подтверждением последовательного курса на углубление партнерства между Беларусью и Китаем в аграрной и перерабатывающей сферах. Ожидается, что работа совместной компании создаст дополнительные возможности для наращивания экспортного потенциала отечественной молочной отрасли и обеспечит прямые поставки качественной продукции китайским потребителям.