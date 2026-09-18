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БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ АЛЖИРУ ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К СОВМЕСТНОЙ СБОРКЕ ТЕХНИКИ
16:29 18.09.2026
В ходе переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном председатель Совета Республики Наталья Кочанова акцентировала внимание на конкретных кооперационных проектах. Белорусская сторона предлагает не просто поставки, а поэтапный переход к созданию совместных сборочных производств, сообщает пресс-служба верхней палаты Парламента.
Председатель Совета Республики обозначила алгоритм освоения алжирского рынка отечественным машиностроением. Он предполагает движение от поставки пробной партии для оценки качества и организации сервисного обслуживания с подготовкой специалистов — до создания совместных сборочных производств. Наталья Кочанова подчеркнула, что крайне важно выработать договоренности, которые будут рентабельными и выгодными для обеих сторон.
В числе готовых кооперационных инициатив она назвала организацию совместных производств энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ, пассажирской техники МАЗ, а также запуск проектов по строительству зерносушильных комплексов. Кроме того, подтверждена заинтересованность в реализации проекта по выпуску минеральных удобрений с использованием белорусского сырья с участием Беларуси, Алжира и Омана.
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