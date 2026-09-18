Первые практические результаты визита белорусской делегации в Алжир уже зафиксированы в финансовых документах. Стороны подписали контракты на сумму 18 миллионов долларов, которые будут реализованы в самое ближайшее время.

Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, характеризуя динамику продвижения совместных проектов, сообщает пресс-служба Совета Республики.

По ее словам, алжирская сторона демонстрирует полную готовность к работе по всем ключевым для Беларуси направлениям — от промышленной кооперации до фармацевтики.

Таким образом, достигнутые на высшем уровне договоренности уже конвертируются в конкретные финансовые результаты. Наталья Кочанова подчеркнула, что белорусская сторона абсолютно готова к сотрудничеству, но приоритетом остается эффективная и оперативная реализация стратегического вектора, обозначенного президентами двух государств.