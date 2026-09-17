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Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ОМАН РАЗВИВАЮТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЗАПУСКА ТОРГОВОГО ХАБА


09:58 18.09.2026

Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 17 сентября 2026 г. встретился с руководителем Оманского инвестиционного фонда в Беларуси Иссой аль-Балуши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны отметили высокую динамику белорусско-оманских контактов на разных уровнях.

Собеседники уделили особое внимание ходу реализации двусторонних проектов, в частности в сферах промышленности и продовольственной безопасности, которые являются первым этапом создания хаба белорусских товаров в Омане.
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