Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ОМАН РАЗВИВАЮТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЗАПУСКА ТОРГОВОГО ХАБА

09:58 18.09.2026 Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 17 сентября 2026 г. встретился с руководителем Оманского инвестиционного фонда в Беларуси Иссой аль-Балуши. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны отметили высокую динамику белорусско-оманских контактов на разных уровнях. Собеседники уделили особое внимание ходу реализации двусторонних проектов, в частности в сферах промышленности и продовольственной безопасности, которые являются первым этапом создания хаба белорусских товаров в Омане.