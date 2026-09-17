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БЕЛАРУСЬ И КЫРГЫЗСТАН СОГЛАСОВАЛИ ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ И ОБМЕН ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

13:12 17.09.2026 Утверждено Соглашение между Правительством Беларуси и Кабинетом Министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства. Соглашение было подписано 5 июня 2026 года в Бишкеке в рамках официального визита Премьер-министра Беларуси в Кыргызстан. В соответствии с документом стороны взаимно признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами двух государств. Соглашением закрепляется право граждан Беларуси и Кыргызстана на обмен водительских удостоверений без сдачи соответствующих теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание.